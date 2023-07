Trasporti, giovedì si ferma l'alta velocità: "Assunzioni e programmazione" Allo sciopero nazionale ha aderito anche la Filt Cgil di Salerno: "Problemi irrisolti"

Dalle 3 di giovedì 13 luglio alle 2 di venerdì 14 luglio ci sarà l'astensione dal lavoro del personale di Trenitalia e Italo e coinvolgerà treni ad alta velocità, Intercity e treni regionali. Lo sciopero è stato proclamato dalle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal.

«Come Filt abbiamo denunciato come le criticità segnalate nello sciopero del 14 aprile siano ancora presenti», spiegano in una nota il segretario generale della Filt Cgil Salerno, Gerardo Arpino e la segretaria provinciale Carmen Morra. «C'è la necessita di un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi. Assunzioni utili a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e ridare centralità alla rete vendita e assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici. Ribadiamo che è necessario procedere in tempi rapidi alla risoluzione delle problematiche da noi segnalate che penalizzano tante lavoratrici e tanti lavoratori dell’azienda», concludono i rappresentanti provinciali della Filt Cgil.