Guasto alla rete, nuova sospensione idrica a Salerno: ecco quando Le zone interessate dai disagi

Ancora disagi in provincia di Salerno. A seguito del rinvenimento di una perdita idrica sulla condotta adduttrice “Consorziale” nel tenimento del comune di Giffoni Sei Casali, la società AUSINO SpA.–Servizi Idrici Integrati ha fatto sapere che, al fine di effettuare gli interventi di manutenzione, è in programma una nuova sospensione idrica dalle ore 7 fino alle ore 16 del giorno giovedì 13 luglio.

La sospensione idrica comporterà la mancata erogazione alle seguenti zone:

- Cappelle Superiori

- Puzzo di Cappelle

- Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S. Luca (inclusi P.co Ambra e SIULP)

- Montecasino (parte alta)

- Rione Calenda (nel tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI)

- Via S. De Vita e Via dei Casali

- Ospedale G. Da Procida

Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, temporanee depressioni idriche nelle zone di:

Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone

Matierno, Via degli Etruschi, Cappelle Inferiori, Via dei Greci

"Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita dalla scrivente è previsto, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 23", si legge nel comunicato.