"Parco del Seminario nel degrado", duro atto d'accusa dell'opposizione Interrogazione di Celano (FI): i residenti denunciano uno stato di totale abbandono

"In ogni quartiere della città si lamenta degrado ed assenza di manutenzione di ogni genere. Ma i residenti di via Laspro, in particolare, denunciano condizioni di assoluto abbandono: nel Parco del Seminario si evidenzia l'assenza assoluta del servizio di manutenzione del verde pubblico, con un degrado vergognoso ed intollerabile". Così il consigliere Roberto Celano nell'interrogazione indirizzata al sindaco.

L'esponente di minoranza contesta "l’assenza di ogni tipo di manutenzione, con erba incolta e rifiuti ovunque, rende il parco in questione habitat naturale per blatte e ratti con possibili conseguenze di natura igienico sanitaria. Parte del Parco del Seminario è, tra l’altro, inopinatamente chiusa da svariati mesi perché andrebbero fatte opere di manutenzione nemmeno rilevanti. Le condizioni di vivibilità della zona sono, dunque, indecenti e lontanissime dagli standard europei che taluni inopportunamente continuano a menzionare", l'affondo di Celano.

Il consigliere comunale ha sollecitato dunque l'amministrazione ad adottare quanto prima provvedimenti risolutivi per il quartiere.