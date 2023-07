Demolizione dell'ex ITIS Focaccia durante la notte: "Qui la gente non dorme" Monta la protesta dei residenti di via Vernieri a Salerno, la denuncia di Provenza

Disagi e polemiche a Salerno. Al centro delle contestazioni la demolizione dell'ex ITIS Focaccia in via Vernieri. I lavori di demolizione, come documentato dal residente di zona e avvocato Luciano Provenza, ex consigliere comunale, sono avvenuti di notte creando non pochi disagi dai numerosi cittadini che abitano in zona.

Via social si è così sparsa la denuncia-appello: "Di notte non si dorme in via Vernieri. Un' impresa sta demolendo l'ex ITIS Focaccia per costruire appartamenti. Nessuno interviene, eppure è chiaro ed inequivocabile il disturbo della quiete pubblica - scrive Provenza - Come è possibile autorizzare i lavori per tutta la notte, è mezzanotte e mezza e la gente qui non dorme. La quite pubblica è un bene primario che va assolutamente garantito e tutelato".

"Vergogna tutta salernitana", l'amaro commento che accompagna il video della gru in movimento.

Ad intervenire anche l'avvocato Matteo Marchetti del Codacons che ha informato il prefetto dell'accaduto.

"Nella notte di ieri tra il 13 e il 14 luglio si demoliva in pieno centro cittadino l'ex Istituto focaccia senza tener in alcun modo conto dei cittadini residenti e lavoratori si è provveduto pertanto come Codacons regionale ad avvertire il prefetto chiedendo un intervento urgente", la comunicazione dell'avvocato Matteo Marchetti.