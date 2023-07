Carminuccio week, i pizzaioli salernitani onorano la memoria di Carmine Donadio Pizza "Carminuccio" in vendita ad un prezzo speciale per favorirne la conoscenza a giovani e turisti

Il 15 luglio dello scorso anno veniva a mancare Carmine Donadio, il decano dei pizzaioli salernitani, che per 40 anni ha nutrito intere generazioni nella pizzeria di Mariconda (Salerno) inventando l’unica pizza moderna sinora capace di competere a livello popolare con le regine margherita e marinara, la Carminuccio.

Nata dall’intuizione della semplicità dei sapori dell’epoca, la Carminuccio è diventata nei decenni una pizza identitaria, il piccolo grande contributo di Salerno allo straordinario mondo della pizza. Tanto che è stata adottata, come omaggio all’inventore, in oltre 30 pizzerie gestite da pizzaioli salernitani.

Per ricordare Carmine, il sito LucianoPignataroWineblog ha promosso una settimana interamente dedicata alla Carminuccio dal 17 al 22 luglio nel corso della quale tutte le pizzerie aderenti metteranno la pizza di Carmine Donadio ad un prezzo speciale per favorirne la conoscenza alle giovani generazioni e ai numerosi turisti che affollano la nostra città.

Gli ingredienti della pizza Carminuccio comprendono il pomodoro, preferibilmente San Marzano, ma anche il formaggio, la pancetta tagliata a cubetti e tanto basilico. Il risultato è un sapore inconfondibile, piccante grazie a un po’ di peperoncino.

Carminuccio a Mariconda ha avuto il merito di unificare psicologicamente la città. Per la prima volta le comitive, così si chiamavano gli sciami di ragazzi in vespa 50, Boxer, Ciao, qualche Morini, si sono spostate dal centro verso la periferia orientale. Queste comitive, i primi baci, i capelli al vento perché all’epoca non c’era obbligo di casco, la vita che ti viene incontro tra rock, punk e new wave, le prime sigarette concludevano la serata facendo la fila da Carminuccio prendendo il numeretto e aspettando il proprio turno. E voilà, tutti ci siamo scottati le mani e le labbra per fare il primo morso addentando questa pizza dopo averla piegata a libretto. Poi la comodità di appoggiarsi ai tavolini che hanno sostituito i sedili dei motorini.

Per l’occasione il sito del giornalista Luciano Pignataro ha pubblicato un opuscolo con gli scritti dell’ex senatore Andrea De Simone, all’epoca assiduo frequentatore del quartiere Mariconda e di Francesco Costantino. Completa la pubblicazione l’elenco delle 30 pizzerie che hanno in carta la pizza Carminuccio. Lunedì sera (17 luglio), alle ore 18.30, al CRab on the sea si terrà una serata con la famiglie per ricordare Carmine in semplicità, con la consegna delle vetrofanie e dei piatti ricordo e, naturalmente, con assaggi della famosa pizza realizzati da chi ne ha raccolto l’eredità.