Un centro produzione con piscina per i film a Salerno: l'annuncio di De Luca Il governatore della Campania lancia la sua idea. Importanti investimenti nella zona industriale

Importanti investimenti per la zona industriale di Salerno, e non solo. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, presente questa mattina, per inaugurare la nuova viabilità in via T.C. Felice, via F. Leonzio e via M. Gracco, allocate all'interno dell'area industriale Asi di Salerno, lancia la sua idea: un centro produzione con piscina per fare riprese di scene di film sott'acqua.

Parla De Luca: "Investimenti importanti"

"La zona industriale è interessata da investimenti importanti. La Regione ha finanziato, per una decina di milioni di euro, il rifacimento della viabilità. Sono in vista altri investimenti per quasi 32 milioni di euro nell'ambito del Pnrr. Si rifanno tutte le strade, le rotatorie. Ci saranno investimenti nel campo ambientale, si fa la copertura del depuratore che abbiamo qui, avremo un ampliamento con il nuovo piano regolatore della zona industriale di altri 400mila metri quadri per nuovi investimenti industriali. Abbiamo, oggi, una grande domanda di insediamenti industriali in tutta la regione Campania, e quindi anche a Salerno. Poi, faremo interventi produttivi. È già stata autorizzato, nell'ambito dell'avviamento della Zes, un investimento importante a Fisciano per quanto riguarda l'industria farmaceutica", ha detto nel corso dell'inaugurazione dei lavori di questa mattina il presidente De Luca.

Poi l'annuncio: "Un centro produzione con piscina per i film a Salerno"

"Credo - ha aggiunto il presidente De Luca - che realizzeremo, come Regione Campania, un polo produttivo per l'audiovisivo. Siamo alla ricerca di un grande capannone per realizzare un luogo per scenografie. E' una cosa curiosa: abbiamo scoperto in questi anni di rapporti con l'audiovisivo in Campania che non c'è in Italia una piscina per girare scene di mare quando si fanno i film. E si è costretti ad andare a Malta. Verificheremo anche nella zona industriale qui di realizzare una grande piscina e un grande centro di produzione cinematografica per avere un altro polo anche a Salerno".

"Quasi un miliardo di investimenti"

"Insomma, abbiamo investimenti importanti previsti per l'area industriale. Poi, ci sarà la nuova stazione della metropolitana per raggiungere l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano e avremo, ovviamente, qua vicino, credo che partiremo a settembre, il nuovo cantiere per il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona. Complessivamente, qui, viaggiamo quasi sul miliardo di investimenti per infrastrutture e investimenti industriali. Mi pare che si apra una buona stagione", le parole del Governatore della Campania.