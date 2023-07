Invasione di blatte a Salerno: via agli interventi di disinfestazione Le attività proseguiranno dalle ore 3.30 alle 6.30 per i giorni 19, 20 e 21 luglio

Lotta alle blatte a Salerno: parte la disinfestazione a cura dell'Asl. E' stato effettuato stanotte il primo intervento di deblattizzazione.

Con l’ausilio di Sistemi Salerno la ditta Tineos Srl ha eseguito l’attività sulla direttrice interna sud nord.

Le attività proseguiranno dalle ore 3.30 alle 6.30 per i giorni 19, 20 e 21 luglio per completare il programma proposto per il Comune di Salerno.

Gli interventi proposti saranno effettuati con l’ausilio della termo-fumigazione che consente di saturare le condotte principali e secondarie determinando la morte di tutte le blatte presenti al momento del trattamento.

Questo intervento andrà a sommarsi alle attività già avviate nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, impegnando risorse non previste con il reperimento di circa centomila euro da mettere a disposizione del settore Ambiente.