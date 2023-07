Salerno, fondi dalla Regione per piscina Vitale, "Settembrino" e "De Gasperi" Lo ha annunciato tl presidente della commissione Sport, Rino Avella

Palazzo Santa Lucia ha stanziato un milione e 300mila euro per la piscina Simone Vitale ed i campi "Settembrino" e "De Gasperi". Una buona notizia per gli sportivi salernitani che attendevano da tempo interventi a favore dell'impiantistica. A rendere nota la notizia è stato Rino Avella, consigliere comunale del Psi e presidente della commissione Sport. "La Regione Campania ha trasmesso il 10 luglio al Comune di Salerno il decreto dirigenziale Por-Fesr contenente le misure economico-finanziarie a valere sul P.I.C.S. (Programma Integrato Città Sostenibile). Misure disposte per recupero e riammodernamento, in particolare, di piscina Vitale, campo Settembrino e Campo De Gasperi", l'annuncio del consigliere comunale Rino Avella. "Per queste tre strutture è stato pianificato dalla Regione un investimento di circa 1.3 milioni. Da presidente della Commissione Sport mi ritengo soddisfatto di questo importante risultato per ottenere il quale sono state del tutto convergenti azioni e volontà di Sindaco, consiglieri commissari e uffici. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento", conclude Rino Avella.