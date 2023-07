Black out tra Salerno e Costiera, Codacons: Risarcire cittadini da danni subiti Disagi per cittadini, esercenti e turisti: monta la polemica

Disagi a Salerno, Vietri e Cetara, questa mattina, dove diverse zone dei territori hanno dovuto fare i conti con un improvviso black out.

La mancanza di elettricità ha creato non pochi disagi, anche gravi per molti allettati che usano attrezzature elettromedicali. In ginocchio attività ricettive, ristoranti e residenti. Il disagio ha coinvolto anche i tanti turisti che in questi giorni affollano i territori.

Incalzano le polemiche per quanto accaduto

"La continua mancanza di energia elettrica che ha caratterizzato parte della giornata di oggi per un'ampia parte della città di Salerno, in particolare la zona Carmine, ha comportato notevoli danni a cittadini e a esercenti di attività commerciali di merci deperibili", sottolinea in una nota l'U.Di.Con.

Unione per la difesa dei consumatori ha quindi ricordato che, in casi come questo, "chiunque abbia registrato danni può richiedere un risarcimento".

"A tale scopo U.Di.Con ricorda che per essere risarciti, i danni devono essere ampiamente documentati. E' a carico del distributore la manutenzione dell'impianto e sarà a carico del distributore del servizio, eventualmente, dimostrare l'imprevedibilità dell'evento e la forza maggiore che ne ha impedito la previsione".

In prima linea anche il Codancos: "Per il distacco di energia elettrica i responsabili saranno tenuti a risarcire tutti i danni a cittadini e imprese lì dove verranno riscontrati. Si consiglia di conservare tutti gli scontrini e ricevute".