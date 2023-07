Furto in gioielleria, appello di CNA Orafi Salerno: Servono più controlli "La sicurezza di un territorio deve essere prerogativa di tutti"

Svaligiata una gioielleria a Salerno, dopo l'ultimo colpo la CNA di Salerno si schiera al fianco degli orafi per ribadire la necessità di avere maggiori controlli e più presenza di forze dell’ordine contro i furti.

Un appello in tal senso è stato rivolto al Prefetto di Salerno affinché, sul Tavolo Sicurezza, venga considerata ancora di piu' come esigenza prioritaria la sorveglianza del territorio e delle attività artigianali e commerciali.

“La prevenzione che come attività imprenditoriali possiamo mettere in piedi non basta, serve che la presenza ed il passaggio delle forze dell’ordine sia incisivo, visibile, scoraggiante per chi voglia compiere atti criminali” è lo sfogo di Luigi Truono che esprime il suo sconcerto, a nome degli orafi quale presidente della categoria artigianale in CNA Salerno.

Truono è stato tra i primi a raggiungere il collega gioielliere, vittima di un furto nella notte passata, in via Posidonia a Pastena.

“Non sono servite le telecamere di videosorveglianza, né i vetri antisfondamento a fermare la violenza inaudita con la quale il commando, composto da almeno sei persone, ha sfondato e ha effettuato un ingente furto all’interno del negozio- ha detto Truono - Salerno non è una città tranquilla e la spregiudicatezza con la quale i criminali hanno agito è l’amara conferma della loro sicurezza di poter rubare indisturbati”.

A sostegno degli orafi anche i vertici provinciali della CNA Salerno

"Il Prefetto sta già facendo tanto - ha dichiarato il Presidente CNA Salerno, Lucio Ronca, e la costituzione del tavolo sulla sicurezza ne è la dimostrazione, l'appello va rivolto a tutti i livelli istituzionali, la sicurezza di un territorio deve essere prerogativa di tutti".