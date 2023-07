L'impegno dell'Aci: anche a Salerno la campagna #noalcolallaguida Demasi: «Vogliamo lanciare un appello verso la sicurezza stradale»

Anche Aci Salerno, con tutte le delegazioni e gli Aci Point sul territorio salernitano, aderisce alla campagna con lo slogan #noalcolallaguida e con l’esposizione di un manifesto che riporta il messaggio “Non sfidare la sorte, assumere alcol quando si guida aumenta il rischio di provocare o di essere vittima di incidente”.

Fino al prossimo 30 luglio, in 35 stazioni ferroviarie di tutte le regioni, saranno presenti 124 installazioni che riportano il manifesto e il messaggio sulla sicurezza. E’ il frutto di un accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero della Salute e l’Automobile Club d’Italia finalizzato a contrastare la guida sotto l’effetto dell’alcol.

Si prevede che la campagna, in questo periodo estivo, raggiungerà oltre 15 milioni di frequentatori delle stazioni ferroviarie italiane.

L’attuale normativa italiana stabilisce che durante i primi tre anni dall'ottenimento della Patente di guida il limite alcolemico debba essere pari a zero, mentre per coloro che hanno conseguito la Patente da più di 3 anni consecutivi è possibile mettersi alla guida purché non si superi il tasso alcolemico di 0,5 g/litro.

Attenzione: guidare un veicolo oltre questo limite - e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un reato grave, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della Patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada.

«Ancora una volta - ha dichiarato il Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi – vogliamo lanciare un appello verso la sicurezza stradale, con la certezza che ogni sforzo può produrre effetti positivi».