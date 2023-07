"Cliniche veterinarie h24 senza chirurghi pronti ad operare": la denuncia Il racconto di Alessandra, da Salerno

"Cliniche veterinarie h24 senza chirurghi pronti ad operare", arriva alla redazione di Ottopagine.it la denuncia di una cittadina salernitana. Alessandra spera ora in un miracolo per il suo cane, ricoverato questa notte a seguito di una torsione gastrica.

Il racconto

"Quando questa notte, intorno all’1, abbiamo visto il nostro cane così gonfio, io e mia mamma ci siamo subito allarmate e l'abbiamo portato alla clinica veterinaia h24 di Salerno. Non è la prima volta, purtroppo, che un nostro cane viene ricoverato per torsione gastrica. Abbiamo imparato a riconoscere i sintomi e sappiamo che, in questi casi, è necessario operare d’urgenza”, racconta la ragazza.

“Arrivate in clinica ci viene detto che però il chirurgo non c’era, che non si poteva chiamare prima e che non sarebbe rientrato prima delle 8:30. Inoltre, essendoci già altre cose in programma, non sapevano se “avrebbe avuto il tempo” di operare il nostro cane. - denuncia Alessandra - Non solo. Da quel momento abbiamo iniziato a chiamare praticamente tutte le cliniche veterinarie h24 della Campania, ma da tutte abbiamo avuto sempre la stessa risposta “il chirurgo non è disponibile”.

“Eravamo ormai pronti a portare il nostro cane a Roma sud, presso una clinica per le emergenze che già in passato ha salvato uno dei miei cavalli, ma tenuto conto del tempo “perso” presso la prima clinica e il tempo che avremmo impiegato ad arrivare a Roma, abbiamo deciso di aspettare l’apertura della nostra clinica di fiducia, dove i nostri fantastici veterinari hanno preso in cura il nostro cane, trovandogli però il 70% dello stomaco in necrosi”, continua la ragazza.

Da qui l’appello: “Per il mio cane, adesso, speriamo solo in un miracolo. Ma non voglio succedano mai più cose del genere. La maggior parte delle emergenze sono chirurgiche, ma se non ci sono dottori pronti ad operare come è possibile considerarsi h24? E' possibile che io debba cambiare regione per curare i miei animali? E' necessario ci sia una regolamentazione".

