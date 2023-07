Cisl Fp: "Gravi criticità nel servizio 118. La rete d'emergenza fa acqua" “Perplessità su come viene gestito il servizio delle ambulanze”

“La morte del sindacalista Rolando Scotillo, alla cui famiglia va tutto il cordoglio da parte nella nostra organizzazione sindacale, mostra quanto denunciato solo alcuni giorni fa dalla CISL FP di Salerno riguardo alle gravi criticità rilevate nel servizio 118. In una nota del 21 luglio u.s. - dichiara il Coordinatore della CISL FP di Salerno per la Sanità Privata - Antonio De Sio - avevamo espresso perplessità e rammarico sulle modalità con cui viene gestito il servizio delle ambulanze in capo alle associazioni di volontariato chiedendo alla Direzione strategica un autorevole intervento anche attraverso un confronto sulla questione atteso che, in assenza di riscontro avremmo attivato le prerogative sindacali anche mediante denuncia agli organi competenti.

Purtroppo - continua De Sio - l’attuale gestione dell’ASL Salerno si sta caratterizzando per la totale disattenzione alle istanze del sindacato poiché non accetta il confronto che nel concreto potrebbe favorire la definizione di percorsi condivisi per la risoluzione delle problematiche che riguardano la riorganizzazione dei servizi. La rete dell’emergenza urgenza, insieme alla riprogrammazione di quella territoriale ed ospedaliera è forse la più importante poiché in caso di errori si riflettono negativamente sulla vita delle persone. Una ridefinizione delle sedi a copertura reale e concreta di tutto il territorio, un adeguamento degli organici, un controllo pedissequo sulle associazioni che partecipano alla rete soprattutto sul personale e sulle modalità e sul rispetto delle regole d’ingaggio sono i principi su cui basarsi per rendere i servizi adeguati e funzionali alle esigenze dei cittadini. Al di fuori di ciò continuerà a regnare approssimazione ed incertezza - conclude il sindacalista De Sio.