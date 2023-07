Mare agitato, stop traghetti in Costiera: bus presi d'assalto In tilt il sistema del trasporto su gomma: caos dopo la mareggiata di ieri ad Amalfi

Disagi in Costiera Amalfitana: dopo la mareggiata che ha colpito, in particolare, nel pomeriggio di ieri, il comune di Amalfi sono stati interrotti i collegamenti marittimi e vietati gli attracchi ai moli.

Un provvedimento che ha causato non pochi disagi ai cittadini e i tantissimi turisti che in questi giorni affollano la Divina. In particolare, il sistema del trasporto su gomma è andato completamente in tilt.

Ieri pomeriggio migliaia di persone si sono, infatti, necessariamente affidate ai bus per rientrare da Amalfi a Salerno, Sorrento, Napoli. Lunghissime code sono state segnalate nelle diverse stazioni, dove pullman sovraccarichi non sono riusciti a rispondere alla domanda eccessiva dei tantissimi viaggiatori, in coda per ore per cercare di salire sul mezzo.

Anche stamattina, inoltre, a causa del mare agitato che impedisce la circolazione dei traghetti, tutti i trasporti in Costiera Amalfitana si effettuano su gomma. In una nota, Travelmar annuncia che "oggi, 26 luglio, a causa delle condizioni meteo-marine avverse tutti i nostri collegamenti da e per Salerno-Vietri sul Mare-Cetara-Maiori-Minori-Amalfi e Positano sono sospesi".