Provincia di Salerno: approvato il bilancio di previsione Soddisfatto il presidente Alfieri: "Le sfide ci spingono a lavorare ancora di più"

La Provincia di Salerno oggi ha approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2023/2025 sia in Assemblea dei Sindaci che in Consiglio provinciale.

“Sono soddisfatto – dichiara il Presidente Franco Alfieri – soprattutto per il voto unanime dell’Assemblea dei Sindaci che ha preceduto il Consiglio provinciale che in via definitiva ha licenziato il bilancio.

In attesa del ripristino di un ruolo vero per le Province, noi proseguiamo con la nostra visione e con l’accelerazione fortissima che abbiamo impresso alle attività dell’Ente, pur nelle difficoltà oggettive di carenza di risorse umane ed economiche. Giusto per capire, per esempio, ricordo che la Provincia di Salerno restituisce allo stato 28 milioni di euro all’anno. Ma noi amiamo le sfide, ci spingono a lavorare ancora di più.”