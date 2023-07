Salerno è più povera: il terzo settore piange la scomparsa di Antonello Di Cerbo Promotore di Rete Solidale, punto di riferimento del mondo sociale e sportivo della città

Una brutta notizia per Salerno, che in queste ore ha perso Antonello Di Cerbo: da tempo lottava contro un brutto male, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Promotore di Rete Solidale, punto di riferimento del terzo settore, Di Cerbo - 59 anni - è stato anche l'ideatore di Ginnastica Salerno. Un impegno portato avanti negli anni che lo ha reso uno dei personaggi più importanti nel panorama sociale e sportivo della città.

La sua scomparsa prematura ha sconvolto tanti: "Ci siamo incontrati pochi giorni fa a Roma - il commento del presidente Fgi, Gherardo Tecchi -, e abbiamo avuto un bellissimo colloquio, come tra due vecchi amici. Antonello ha fatto tanto per la ginnastica e non solo. Era un uomo pieno di vita, un visionario, capace di trasformare i sogni in realtà. Il nostro movimento perde un dirigente di grande valore, un punto di riferimento per tutto il meridione. Ci mancherà!", il messaggio della guida della Federazione.

I funerali, per volontà della famiglia, si terranno in forma strettamente privata.