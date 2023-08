Quanto tempo ci vuole per installare due canestri a Salerno? Rino Avella parla dei progressi compiuti quest'anno nella creazione di campetti di quartiere

Il 27 luglio 2022 il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli dichiarava che "insieme ad altri consiglieri comunali, stiamo cercando di invididuare degli spazi urbani dove installare due canestri e metterli a disposizione per tutti, senza prenotazione. I ragazzi potranno andare liberamente portandosi il pallone da casa e giocare lì. Pensiamo sia una bella iniziativa". E In merito alle aree identificate e da identificare: "Sicuramente si cercherà di inserirli all'interno dei nostri parchi ma anche nei quartieri, dove possano esserci le condizioni per installare le attrezzature adeguate". È passato più di un anno da quelle parole pronunciate a margine della presentazione di un evento sportivo ma quella bella dichiarazione d'intenti sembra essere rimasta sospesa.

Abbiamo così interpellato il presidente della Commissione Sport, Rino Avella, a un anno esatto da quelle dichiarazioni.

Il lavoro della Commissione Sport: un anno per censire impiantistica di quartiere

«Quest'anno la commissione Sport ha lavorato per un censimento e su delle schede appropriate per l'impiantistica di quartiere», le parole del consigliere comunale Rino Avella. «Questo significa che proprio rispetto a un possibile bando che abbiamo discusso giusto questa mattina (27 luglio, ndr) con dirigenti e funzionari addetti al settore, c'è tutta la volontà politica di recuperare questi spazi di quartiere per destinarli ad uso sportivo». Avella in questo caso si sofferma sulle strutture.

Tempi rapidi e bando per recuperare fondi privati

Il presidente della Commissione Sport sottolinea che i tempi devono essere rapidi. «Entro quest'anno dobbiamo individuare 3-4 aree. Elencare tutte e 21 le strutture che esistono in città non è fattibile. Dobbiamo dare degli indirizzi esatti. Con la Commissione individueremo 3-4 impianti con una delibera che accompagna questo bando che permette anche di recuperare fondi da privati, fondazioni e istituti bancari, considerato lo stato delle casse comunali».

L'idea è di appoggiarsi sulle associazioni che potranno utilizzare le palestre delle strutture individuate. Inoltre, ricorda Avella, «il 21 luglio è stata inviata la lettera del Comune, a sua firma, ai dirigenti scolastici per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali già dal mese di settembre. Come, tra l’altro, richiesto anche dalle associazioni sportive per avviare le relative attività».

Aree individuate, ma rebus tempistiche

Il consigliere di maggioranza Rino Avella torna così sulla domanda iniziale, relativa all'installazione dei canestri. «Abbiamo individuato delle aree in via Vinciprova, via D'Allora (Pastena) e via Premuda (Mariconda). Questa Commissione si è posta come obiettivo di non lavorare unicamente su campetti di calcio ma dedicarsi anche ad altri sport come appunto il basket e la pallavolo». Se le aree sembrano state identificate in questi 365 giorni, è difficile capire quando cominceranno i lavori veri e propri per installare i canestri.

Va sottolineato, inoltre, come lo spot di via Premuda consista in un "semplice" recupero di un campo fatiscente (quello nella foto di questo articolo), ormai invaso dall'erba alta e in totale stato di abbandono. E la promessa fatta oltre un anno fa sembra ancora ben lontana dall'essere mantenuta.

La domanda sorge spontanea, al netto delle lungaggini burocratiche e amministrative e senza alcuna retorica: quanto tempo ci vuole per installare due canestri?