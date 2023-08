Interventi di manutenzione alla rete: nuova sospensione idrica a Salerno Ecco dove e quando mancherà l'acqua. La comunicazione di Salerno Sistemi

Nuovi disagi in città. Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Francesco Carnelutti, incrocio Via Pietro De Ciccio, la Salerno Sistemi ha fatto sapere che è in programma, per la giornata di domani, mercoledì 2 agosto,, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, una sospensione idrica.

La sospensione interesserà le seguenti strade e traverse limitrofe: Via Carnelutti da incrocio con Via De Ciccio ad incrocio con Via Luigi Angrisani; Via Pietro De Ciccio.