Nuova sospensione idrica a Salerno: rubinetti a secco in centro In programma interventi di manutenzione straordinaria. Ecco le strade interessate

Rubinetti a secco in centro città. La Salerno Sistemi ha comunicato che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Velia altezza civico n° 34, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Giovedì 3 agosto dalle ore 10.30 alle ore 14, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Velia da incrocio Corso V. Emanuele ad incrocio Corso Garibaldi;

Corso V. Emanuele civici dispari dal n° 215 al n 223