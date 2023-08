Taglio fondi Pnrr, Salerno perde 24 milioni: "A rischio opere pubbliche vitali" Sindaco Napoli: "Protesteremo duramente per bloccare questa decisione e ottenere quanto ci spetta"

Importanti opere pubbliche a rischio a causa del taglio dei fondi del Pnrr assegnati alla città di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli non nasconde la sua "rabbia e amarezza" per "una decisione assurda che vanifica il lavoro degli uffici e del personale che ha fatto salti mortali per assicurare, in tempi rapidissimi e con risorse esigue, la regolare stesura dei progetti".

II Governo Meloni ha infatti deciso di definanziare e cancellare oltre 10 miliardi di euro per progetti del PNRR destinati agli enti locali sulla messa in sicurezza e la riqualificazione del territorio.

La rabbia del primo cittadino

"Abbiamo fatto al cento per cento il nostro dovere ma, inspiegabilmente, il Governo ha deciso di cancellare investimenti da 13 miliardi per gli enti locali, mandando all'aria il nostro lavoro come quello delle altre amministrazioni territoriali. - la dura accusa del primo cittadino - Rabbia perchè, ancora una volta, si penalizza un'amministrazione che è stata pronta a cogliere tutte le opportunità per creare occasioni di sviluppo, economia e lavoro. Gli oltre 24 milioni di euro assegnati al Comune di Salerno e ad oggi definanziati avrebbero dato un importante boccata d'ossigeno al sistema delle imprese e del lavoro permettendo di realizzare opere molto attese di risanamento ambientale urbanistico, efficientamento energetico".

Il primo cittadino ha poi proseguito: "È giusto che i concittadini sappiano cosa ha bloccato il Governo Meloni con questo taglio frutto di evidente approssimazione ed incompetenza. Efficientamento energetico pubblica illuminazione: Parco del Mercatello; Via Porto, Ligea, Croce ed aree limitrofe. Interventi nel Centro Storico e Villa Comunale. Manutenzione Straordinaria Viadotto Gatto primo stralcio. Interventi in via Escrivà. Messa in sicurezza: costone roccioso SS 18 Salerno-Vietri sul Mare primo stralcio; costone Via Ligea primo stralcio. Rigenerazione urbana ed ambientale Area ex D'Agostino Brignano Inferiore".

Poi l'annuncio: "Protesteremo duramente per bloccare questa decisione e ottenere quanto ci spetta. Queste opere non possono attendere oltre ed esser messe a rischio dalle inadempienze di un Governo chiaramente ostile allo sviluppo del Meridione d'Italia".

Piero De Luca: Tagli del Governo portano un duro colpo anche per la città di Salerno

"Il Sud è fortemente penalizzato. - ha detto il deputato dem Piero De Luca - Nell'ambito di questi tagli, il Comune di Salerno viene particolarmente colpito, perdendo risorse pari addirittura a 24 milioni e 170mila euro. Un duro colpo assestato a Salerno ed ai salernitani per l'incapacità e l'incompetenza di questa destra. Rischiano di andare in fumo progetti di grande rilevanza ambientale, urbanistica ed infrastrutturale che avrebbero permesso di conseguire un deciso miglioramento della qualità di vita delle nostra comunità. Ci batteremo con tutte le nostre forze in Parlamento e nel Paese, al fianco dei Sindaci e degli Amministratori locali per poter recuperare queste risorse fondamentali per il rilancio e la riqualificazione delle nostre città".