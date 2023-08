Salerno, affondo di Pessolano: «Trasporti pubblici carenti, occorre agire» «Criticità più evidenti nel corso della stagione estiva e, in particolare, nei giorni festivi»

«Le criticità nel trasporto pubblico a Salerno sono ancora più evidenti nel corso della stagione estiva e, in particolare, nei giorni festivi». Lo dichiara il consigliere comunale del gruppo Oltre, Donato Pessolano. «Da ormai più di dieci anni la nostra città ha una velleità turistica ed europea, che va a scontrarsi con l'assenza dei servizi minimi di trasporto pubblico, specie verso le zone in cui si può svolgere la balneazione e sono ubicati i più frequentati lidi cittadini. Alcune zone della città, specie quelle collinari ma anche limitrofe al centro come il Carmine Alto e Sala Abbagnano, non hanno un collegamento diretto con il mare: sono minime le coincidenze garantite e spesso particolarmente disagevoli per l'utenza. Inoltre, tutti i servizi di trasporto pubblico delle linee che collegano le spiagge della zona orientale con il centro cittadino si fermano, di domenica, nella fascia oraria del primo pomeriggio, che va dalle 14 alle 16. Specie per gli anziani risulta particolarmente complesso raggiungere la fermata della metropolitana più vicina, quella del Parco Arbostella, data la presenza di temperature molto alte nelle ore centrali della giornata: non tutte, anzi, la maggior parte, possono permettersi la corsa di un taxi per poter rientrare, in caso di necessità, alle proprie abitazioni site in ogni altra parte della città».

«Inoltre - ha proseguito il consigliere di Oltre - avevo puntualizzato già in passato, in numerosi miei interventi a mezzo stampa, che la permanenza del capolinea dei bus a via Ligea avrebbe garantito la presenza costante ed il passaggio dei bus dalla zona occidentale al centro cittadino. Avevo evidenziato più volte il fatto che il suo spostamento avrebbe provocato innumerevoli ritardi dovuti al traffico urbano nelle ore di punta, oltre che disagi per persone anziane e studenti che, come osservai al tempo, e come, del resto, in effetti, si è verificato, sarebbero stati, in ogni caso, i primi ad essere penalizzati. E' necessario - conclude Pessolano - che ad horas siano potenziati i trasporti pubblici da e verso le zone della costa Sud cittadina: ne va non solo dell'immagine turistica della città ma anche, e soprattutto, della tanto millantata efficienza dei servizi di cui l'amministrazione si fa invano e da troppo tempo portavoce».