Vento e mare agitato fermano la processione della Madonna che viene dal mare L'avviso dell'Unità pastorale Centro Storico di Salerno

Il mare agitato e vento fermano la processione della Madonna che viene dal Mare. L'Unità pastorale Centro Storico di Salerno ha, infatti, reso noto che, considerate le avverse condizioni meteo marine, dopo aver consultato il Comandante del peschereccio e la Capitaneria di Porto, è stato deciso di sospendere la tradizionale processione con le imbarcazioni che tocca le spiagge di tutta la città, prevista nel pomeriggio.

L'avviso

A partire dalle ore 17.30 l’icona della Madonna sarà collocata sul pontile in piazza Cavour e alle 19.30 sarà accompagnata in processione fino a piazza S. Agostino, dove alle ore 20.00, l'arcivescovo Andrea Bellandi presiederà la S. Messa.

"Quello stesso mare in tempesta che ci donò l’icona della Madonna, oggi non rende possibile la tradizionale processione sulle sue acque. L’icona rappresenta per noi un porto e un rifugio sicuro: lo sguardo di Maria Santissima non mancherà di puntare all’orizzonte e continuerà ad indicarci la Via", le parole di Don Felice Molitierno.