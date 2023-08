Restyling di Corso Vittorio Emanuele: al via la ripavimentazione a settembre L'annuncio del presidente del consiglio comunale Loffredo: Lavori che restituiranno decoro e dignità

Il restyling della passeggiata nel cuore della city sta per partire. Il presidente del consiglio comunale di Salerno Dario Loffredo ha, infatti, annunciato il via ai lavori di ripavimentazione di Corso Vittorio Emanuele a settembre.

Sembra ormai tutto pronto per gli interventi che interesseranno il secondo lotto del salotto buono della città. Lavori più volte annunciati e mai partiti che, nel prossimo autunno, dovrebbero quindi vedere avviato il cantiere.

L'annuncio

"Si tratta di un intervento molto importante, che restituirà decoro e dignità a una delle principali strade della città. - ha sottolineato Loffredo - Ed è anche un tema particolarmente sentito da commercianti e residenti, stanchi, giustamente, di dover vivere tra i disagi causati da una situazione che com'è noto non è imputabile a nessuna negligenza da parte dell'amministrazione comunale".

Ed in merito ai "ritari", Loffredo ha sottolineato: "L'iter è stato piuttosto farraginoso ed è merito di un grande lavoro di squadra se si è riusciti a raggiungere l'obiettivo. Vorrei ringraziare il capo staff Vincenzo Luciano, l'assessore Rocco Galdi e l'ingegnere Luigi Mastrandrea, insieme a tutto il suo staff, perché quando c'è la professionalità, la competenza e la capacità di lavorare in gruppo per il bene comune, i risultati non tardano ad arrivare".