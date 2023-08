Salerno, Filt Cgil: «Il trasporto pubblico non può essere teatro di violenza» Nota dei rappresentanti sindacali dopo il vertice in Prefettura

«La riunione tenutasi in Prefettura a Salerno sulla questione delle aggressioni al personale del trasporto pubblico locale ha ottenuto un riscontro positivo che ha dato origine ad un tavolo permanente monotematico presso la Prefettura di Salerno, il quale si aggiornerà ogni tre mesi e vedrà coinvolti le massime cariche delle forze dell’ordine, gli enti giuridici territoriali e regionali, nonché le aziende di settore, oltre alle organizzazioni sindacali». Lo affermano in una nota Angelo Lustro e Gerardo Aprino, segretario generale Filt Cgil Campania e Napoli e segretario generale Filt Cgil di Salerno.

«Abbiamo ribadito la necessità di intraprendere tutte le azioni utili al contrasto di episodi violenti, rilanciando la necessità che il posto guida venga blindato, che sia istituita la videosorveglianza su tutti i bus, che i verificatori, maggiormente colpiti dalle aggressioni, soprattutto nelle zone dell’agro, siano dotati di pettorina ad alta visibilità e che le aziende di trasporto pubblico si facciano carico dell'assistenza legale per i dipendenti colpiti da aggressioni. Abbiamo oltremodo ribadito, dopo la soppressione delle vie del mare nei giorni scorsi, che non può essere il solo trasporto pubblico a sopperire a tela chiusura, ritenendo necessaria una programmazione anticipata, richiedendo un tavolo mirato che coinvolga insieme alla Regione Campania tutte le aziende di trasporto sia su gomma che su mare. È giunto il momento - concludono i rappresentanti della Filt Cgil - di prendere decisioni concrete sui temi caldi che generano malcontento fra i lavoratori, siamo consapevoli che la strada è ancora lunga da percorrere, ma ci riteniamo soddisfatti del risultato e ci auguriamo che le richieste avanzate non siano solo dei deterrenti, ma che scongiurino ogni atto intimidatorio e che il trasporto pubblico non costituisca mai più teatro di violenza».