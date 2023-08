Il piccolo Mohamed potrà riabbracciare i genitori: autorizzato test del Dna Una buona notizia per il piccolo di due anni giunto a Salerno con l’ultimo sbarco

Il piccolo Mohamed potrebbe presto riabbracciare i suoi genitori. Una buona notizia per il bambino ivoriano di 2 anni giunto a Salerno con l’ultimo sbarco.

Il tribunale dei minori di Napoli, infatti, ha nominato il tutore ed autorizzato il test del Dna, che potrà finalmente provare il legame con i suoi genitori biologici, dislocati tra Brescia e Perugia.

L'annuncio dell'assessore De Roberto

A darne notizia, via social, l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto:

"Un ringraziamento sentito e di cuore al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, per aver operato in maniera determinante per questo risultato. Grazie alle Prefetture di Brescia e di Perugia e a tutti coloro che hanno permesso il ricongiungimento dei suoi genitori offrendo a questa famiglia un’opportunità di futuro. Grazie alla grande sensibilità, umanità e professionalità del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno che con il supporto di Loredana Paglionico, mediatrice culturale, hanno lavorato per questo risultato. Adesso c’è da sperare solo per Mohamed possa al più presto ritornare in maniera definitiva nelle braccia dei suoi genitori: la vita per loro è stata già fin troppo dura".