Agente salva gattina a Salerno:"Servizio pubblico è anche questo, no solo multe" L'elogio di Angelo Rispoli: "Questo gesto rafforza il legame tra la municipale e la città"

Gattina in difficoltà salvata a Salerno da un agente della polizia municipale. Arriva l'elogio di Angelo Rispoli (Csa provinciale) per il quale l'evento "ha dimostrato la profonda compassione e l'impegno della comunità locale, la sua dedizione non solo al rispetto delle leggi, ma anche al benessere degli esseri viventi, compresi gli animali".

La nota

La storia toccante di una gattina sofferente, abbandonata per strada e con il rischio di morire, "ha reso evidente il valore di un lavoro umanitario oltre i confini delle attività tradizionalmente associate alle forze dell'ordine", scrive Angelo Rispoli.

Quando alcuni giovani cittadini si sono presentati all'Asl per chiedere aiuto per la piccola creatura, la polizia municipale è intervenuta in modo proattivo, dimostrando una sensibilità e una prontezza d'animo lodevoli. La gattina è stata prontamente consegnata alle cure amorevoli di una volontaria, che ha dimostrato una dedizione straordinaria nel garantire il suo recupero e il suo benessere. Grazie all'impegno della comunità e alla generosità di coloro che hanno partecipato attivamente, è stata creata una solida rete di solidarietà che ha permesso di coprire le spese veterinarie e garantire il trattamento necessario.

Il segretario generale della Csa Salerno, Angelo Rispoli, ha rilasciato una dichiarazione in cui elogia apertamente l'operato della polizia municipale: "L'evento che ha coinvolto la gattina ci ha ricordato che le forze dell'ordine svolgono un ruolo cruciale non solo nell'assicurare la sicurezza della nostra comunità, ma anche nel dimostrare un profondo senso di umanità. Gli agenti della Municipale hanno dimostrato di comprendere l'importanza di estendere la cura e l'attenzione agli esseri più vulnerabili, inclusi gli animali. Questo gesto rafforza il legame tra la polizia municipale e la città di Salerno, dimostrando che il servizio pubblico può essere un faro di speranza e di aiuto per tutti".

Inoltre, Rispoli ha espresso apprezzamento per la collega Stefania Greco, sottolineando il suo ruolo fondamentale nell'intraprendere azioni tempestive e coinvolgere la comunità nel recupero della gattina: "Desidero congratularmi con lei per il suo straordinario impegno. Il suo spirito compassionevole e la sua dedizione hanno ispirato molti e hanno dimostrato che, quando ci si unisce per una causa giusta, si possono ottenere risultati straordinari".

L'episodio ha suscitato grande ammirazione e sostegno da parte dei cittadini, evidenziando come la collaborazione tra le istituzioni e la comunità possa portare a cambiamenti positivi e alla promozione del bene comune. La storia della gattina rappresenta un prezioso ricordo che la città di Salerno continuerà a custodire nel suo cuore.