Scomparso lo youtuber di Salerno Kazuosan: appello sui social per ritrovarlo Del ragazzo, che avrebbe perso il telefonino, si sa solo che è atterrato a New York pochi giorni fa

Da alcuni giorni non si hanno più notizie di Cosimo Corrado, 21enne salernitano, che vive a Milano, noto youtuber, conosciuto con il nome Kazousan.

Ha in poco tempo fatto il giro dei social l'appello, lanciato da alcuni amici e conoscenti, preoccupati per il giovane. Stando a quanto si apprende, il ragazzo, che avrebbe perso il telefonino, è atterrato a New York pochi giorni fa e lo scorso sabato pomeriggio era a Manhattan.

Le ultime sue notizie sui social risalgono ad un tour in Spagna cinque giorni fa. Al momento non risulta alcuna denuncia di scomparsa ufficiale.

"Se per caso lo riconoscete contattare la polizia o il numero +39 388 986 9780 (su whatsapp)", l'appello.