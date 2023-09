Kazuosan scomparso a New York, l'appello dei familiari: Torna, tutto si risolve Da più di due giorni non si hanno notizie del giovane salernitano. La famiglia vola negli Usa

Cosimo Corrado, youtuber italiano "Kazusan" scomparso da 2 giorni a New York. Il giallo della telefonata: ha risposto uno sconosciuto

Sono ore di apprensione per Cosimo Corrado, 21enne salernitano e noto youtuber, conosciuto con il nome di "Kazuosan", che da alcuni giorni non fa avere sue notizie.

Il giovane è arrivato a New York qualche giorno fa, ma da più di 48 ore non si hanno tracce del ragazzo. Sui social rimbalza l'appello di famiglia e amici: "Aiutateci a ritrovarlo". A denunciare l'accaduto e fare il punto della situazione è un altro youtuber, Captain Blazer.

L'ultimo contatto con il giovane risale a sabato sera, intorno alle 18.30, quando Corrado si trovava a Manhattan. Dopo quel momento, non ci sono più tracce di lui. Il ragazzo aveva due cellulari, uno dei quali è stato probabilmente smarrito: a una telefonata avrebbe infatti risposto uno sconosciuto dicendo di aver trovato lo smartphone in strada.

Il racconto dell'amico

Captain Blazer ha ricondiviso sul suo profilo Tik Tok un video del padre di Cosimo che, visibilmente provato, lancia l'appello: "Torna, tutto si risolve".

Poi, ha ricostruito la vicenda: «Cosimo è atterrato venerdì da solo e ha passato la notte scalzo in giro per le strade di New York. Questo lo sappiamo perché ha pubblicato delle stories. Sabato mattina alle 6.30 orario di New York è stata l’ultima volta che lo abbiamo sentito perché ha chiesto a mia mamma un taxi e comunque tutto contornato da messaggi strani, fuori dal normale. Non risponde più ai messaggi né al numero italiano né a quello americano. Siamo sicuri perché abbiamo chiamato il numero americano e ci ha risposto un ragazzo dicendo che ha trovato il telefono per terra a Manhattan. Non riusciamo a geolocalizzarlo, non ha soldi e da sabato mattina ha le carte bloccate».

Inoltre, stando a quanto dichiarato dallo youtuber, la polizia, dopo aver visto le telecamere di videosorveglianza dell'albergo, ha confermato che non rientra da giorni in stanza, mentre la sua valigia è in camera.

«La Farnesina, la polizia e l’FBI sono tutte alla ricerca perché c’è una denuncia di scomparsa. Se qualcuno di voi per caso lo trovasse, avvisi la polizia, grazie», ha concluso lo youtuber Captain Blazer.

Per cercare di seguire da vicino al vicenda e mettersi alla ricerca del 21enne, il papà di Cosimo, il fratello e l'amico sono partiti alla volta di New York.