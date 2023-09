San Matteo a Salerno, Loffredo: La comunità riscopre la sua identità Cresce l’attesa per la tradizionale processione: ecco il dispositivo traffico e i divieti

Salerno in festa per il suo Santo Patrono. Il 21 settembre è da sempre una giornata importante per tutti i Salernitani che uniscono fede, tradizione e un pizzico di folklore per celebrare San Matteo.



"Oggi è una giornata davvero speciale per Salerno, perché si celebra la festa del suo patrono, San Matteo. - il messaggio del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo - E' un'occasione importante per chi ha fede, ma anche per chi ama le tradizioni e conosce l'importanza del rispetto delle proprie radici. E' il momento di incontro della nostra comunità, chiamata a riscoprire la sua identità, a viverla con sempre maggiore orgoglio e a lavorare unita per rendere migliore la nostra Salerno. Godiamoci queste ore di gioia con le nostre famiglie ed i nostri amici, pronti a ricordarci sempre chi siamo".

La tradizionale processione

L’attesa processione, guidata dall’arcivescovo Bellandi, avrà inizio alle ore 18 quando le statue dei Santi Matteo, Giuseppe, Gregorio VII, Caio, Ante e Fortunato usciranno, sulle spalle dei portatori, dalle porte della cattedrale seguendo il tradizionale percorso: via Duomo, via Mercanti, piazza Portanova, corso Vittorio Emanuele, via dei Principati, via Roma, via Portacatena, largo Campo, via Da Procida, ancora via Mercanti e via Duomo. Soste previste al Comando della Guardia di finanza, in piazza Dante per la benedizione sul mare e a Palazzo di Città.

Alle 22 sarà celebrata nella cripta la messa di ringraziamento. Lo spettacolo di fuochi d’artificio, da Molo Manfredi, avrà inizio alle ore 23.30

Il dispositivo traffico

Varato il dispositivo traffico. E' istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle seguenti carreggiate a far tempo dalle ore 08,00 nonché divieto di transito dalle ore 16,00:

Corso Garibaldi (tratto compreso tra Via De Felice e Via Roma)-

Via Roma

Piazza Amendola

Largo Ragno-

Piazza Matteo Luciani

Piazza Umberto l°

Via Portacatena

Via Giovanni da Procida-

Via Mercanti

Via Duomo (tratto Via Mercanti-Piazza Alfano 10)

Traversa Regina Costanza

E' istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle seguenti carreggiate a far tempo dalle ore 08,00:

Lungomare Trieste (tratto compreso tra Piazza Umberto I° e traversa Odierno)-

Via Stanislao Lista

Dalle ore 16 su queste due carreggiate verrà invertito l'ordinario senso di marcia; pertanto i veicoli provenienti dalla Via Pertini e traversa Odierno, giunti all'intersezione con Lungomare Trieste avranno obbligo di svolta a sinistra; all' altezza di Piazza Umberto I sarà consentita la svolta a sx su Via Centola e/o a destra su Via Lista

I residenti delle zone 1 - 2 - 4 - 6 potranno lasciare i propri veicoli in sosta nelle zone adiacenti.

Ai veicoli provenienti dalla zona Orientale, giunti all'intersezione Corso Garibaldi/Via De Felice è fatto divieto di proseguire diritto e obbligo di svolta a dx dalle ore 16.

Ai veicoli provenienti da Via Benedetto Croce è fatto obbligo di proseguire sul Viadotto Gatto in direzione monte dalle ore 16; ai veicoli giunti alla rotatoria di Via Ligea è fatto divieto di proseguire su quest'ultima strada e obbligo a instradarsi sul Viadotto Gatto dalle ore 16,00.

Ai veicoli giunti in Piazza XXIV Maggio è fatto obbligo di instradarsi su Via Volpe e/o Via Cassese dalle ore 16.

E' istituito il transito a doppio senso di circolazione dalle ore 16,00 nella carreggiata lato monte di Piazza Luciani per consentire il transito veicolare da e per Via San Francesco di Paola.

Durante il passaggio dei simulacri sulla Via Cilento in direzione Piazza Dante verrà momentaneamente interdetto il transito veicolare sul Lungomare Trieste altezza Via Cilento degli eventuali veicoli in sosta.