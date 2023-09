A2: chiude per lavori un tratto nei pressi dello svincolo di Pontecagnano Ecco gli orari. Da effettuare il risanamento della pavimentazione

Sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo', sono in corso i lavori di risanamento della pavimentazione, avviati lunedì 18 settembre, di un tratto della carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, a comunicarlo in una nota l'Anas.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nei giorni di lunedì 25, martedì 26,mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura del tratto autostradale al km 18,820 in corrispondenza dello 'Svincolo di Pontecagnano', in direzione nord e la chiusura della rampa dello svincolo di 'San Mango Piemonte' in direzione nord.

I collegamenti, durante l'esecuzione dei lavori, saranno garantiti dallo svincolo di 'Pontecagnano nord', proseguimento lungo la statale 18 'Tirrena Inferiore' e lungo la Tangenziale di Salerno fino allo svincolo di 'Fratte' per poi fare immissione in A2 per le direzioni A30 Roma; Avellino:A3 Napoli; Salerno Centro e Porto di Salerno.