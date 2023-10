Estate infinita: spiagge ancora affollate dal Cilento alla Costa d'Amalfi La stagione degli arrivi internazionali al porto di Salerno continua: ieri 3572 croceristi in città

L'estate sembra davvero non finire. Il bel tempo continua anche ad ottobre e sole e temperature gradevoli continuano ad attirare ancora molti turisti. Sono tante le persone che anche in questa domenica di inizio ottobre, che sembra più di metà luglio, hanno affollato le spiagge della provincia di Salerno, dalla Costiera Amalfitana a quella Cilentana.

Ma non solo: tantissime le presenze anche nel capoluogo. 3572 crocieristi sono arrivati, ieri, al porto di Salerno, con l’arrivo in contemporanea di 3079 crocieristi a bordo della Mein Schiff 2 della Tui Cruises Seven che ha attraccato al Molo Manfredi della Stazione Marittima Zaha Hadid e quello di 453 turisti a bordo della Seas Navigator della Regent Seven Seas Cruises che ha ormeggiato al Molo “3 gennaio”.

"La stagione turistica non conosce stagioni. La stagione degli arrivi internazionali al porto di Salerno continua. - hanno commentato dalla Stazione Marittima - Tutti i 3572 crocieristi sono scesi dalle due navi per visitare chi la Costiera Amalfitana, chi Salerno, chi i templi di Paestum e chi gli scavi di Pompei. Una giornata di sole e bellezze da visitare. Un’occasione da non perdere, un giorno che non poteva andar sprecato restando sulla nave".

Agropoli brilla anche ad ottobre

Guarda con soddisfazione ai litorali affollati il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi. "Che bella la nostra Agropoli. - scrive via social - Riempie di orgoglio vederla piena di gente anche in questo secondo weekend di ottobre. Tante persone in spiaggia, in tanti in giro anche nei diversi luoghi di interesse, per piacere o per condividere passioni ed interessi.

Queste temperature gradevoli spingono a spostarsi e Agropoli è sempre tra le prime scelte di quel turismo di prossimità che costituisce il nostro primo riferimento. Quando i fatti contano più delle parole", il suo commento.

Ancora tanti i turisti a Vietri

Anche la costiera Amalfitana si conferma una delle mete preferite per il turismo nazionale e non. Soddisfatto il sindaco Giovanni De Simone che parla di numeri "davvero importanti".

Un boom di presenze che fa registrare un incremento economico complessivo positivo, in controtendenza con il trend nazionale.

"Anche ad ottobre, con la complicità di un meteo favorevole, Vietri - nonostante una politica nazionale non sempre di aiuto alle tante attività di promozione turistica locale come le Proloco - registra dati importanti per un turismo senza stress, ma con tanta qualità", le parole della fascia tricolore.