Decoro a Salerno: via le assi rotte, arrivano le nuove panchine sul Lungomare Manutenzione in città: sono in corso anche interventi ai lampioni. Attenzione al verde

Manutenzione in città: lavori in corso sul lungomare Trieste. Attenzione non solo verde pubblico, sono in corso anche interventi ai lampioni del "salotto buono" di Salerno.

In città è infatti in corso un programma di riqualificazione energetica e tecnologica e di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica di Salerno. Il progetto prevede l’efficientamento a Led di oltre 15.300 punti luce che garantiranno un risparmio annuo di oltre 7 milioni di KWh e una riduzione delle emissioni in atmosfera di circa 3.000 tonnellate di CO2 all’anno.

Non solo: spazio anche al decoro. Sono in corso gli interventi di sostituzione delle panchine ormai rotte e non più fruibili, con assi rotti e pezzi mancanti. Un intervento fortemente atteso dalla cittadinanza che aveva più volte segnalato lo stato delle sedute sul lungomare cittadino.