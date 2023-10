Il Presidente Alfieri presente all’Assemblea Nazionale delle Province italiane Presente alla due giorni “Le Province, che storia!” anche il Presidente Mattarella

Il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, che è anche il Presidente UPI Campania, è intervenuto oggi all’Assemblea Nazionale delle Province Italiane, convocata a L’Aquila dal 10 all’11 ottobre 2023 dall’Unione Province d’Italia (UPI).

“Le Province, che storia!” è il titolo della due giorni che ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura dei lavori.

“Questa Assemblea – dichiara Franco Alfieri – è un appuntamento molto importante per noi amministratori provinciali, Presidenti e Consiglieri, per confrontarci insieme ai rappresentanti del Governo e delle Regioni, ai Sindaci e agli esponenti delle forze politiche, economiche e sociali, sulle sfide che attendono le Province e il Paese. In particolare l’intervento del Presidente Mattarella, senza mezzi termini, ha sottolineato che ora è tempo di ripartire e superare lo stallo sul ruolo delle province.

Oggi abbiamo infatti discusso di questioni chiave, dalla definizione della nuova Provincia, su cui il Parlamento è al lavoro, all’attuazione del PNRR che ci vede tutti in prima linea, dalla messa in sicurezza del territorio, con strategie unitarie di tutte le istituzioni, alla modernizzazione della PA, grazie alla costruzione di modelli avanzati che permettano ai nostri enti di contribuire a promuovere le politiche di sviluppo dei territori.”