Siccità nel Vallo di Diano, Coldiretti: Bene proroga dell'esercizio irriguo Tropiano: "La proroga diventa necessaria per rispondere alle esigenze dell'agricoltura"

“Positiva la proroga dell'esercizio irriguo al 30 ottobre disposta dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro. Una decisione – fortemente voluta anche da Coldiretti - per permettere alle imprese agricole di proseguire con le attività di irrigazione, in un periodo di così forte siccità. Le nostre campagne sono in pieno fermento e, oltre alla vendemmia, in questo momento in campo sono presenti molte colture che andremo a consumare nei mesi invernali”. Lo scrive in una nota Coldiretti Salerno commentando in maniera positiva la delibera del Consorzio di bonifica Vallo di Diano e Tanagro che proroga al 30 ottobre l'esercizio irriguo.

“Ringrazio il presidente Beniamino Curcio per la disponibilità – sottolinea il direttore Enzo Tropiano - sono stati mesi molto siccitosi, con precipitazioni completamente assenti e temperature superiori di oltre due gradi rispetto alla media storica che ha fatto registrare il 2023 come l’anno più caldo di sempre. E' evidente che con queste anomalie climatiche l’agroalimentare ha sofferto e la proroga diventa necessaria per rispondere alle esigenze dell'agricoltura”.