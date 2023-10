Salerno, il cantiere di Corso Vittorio Emanuele non chiuderà per Luci d'Artista L'annuncio ad Ottochannel dell'assessore Rocco Galdi che fa il punto anche sui lavori a lungomare

Non ci sarà l'interruzione del cantiere a Corso Vittorio Emanuele durante le Luci d'Artista. Il cambio di programma è stato deciso dal Comune di Salerno a seguito di alcune criticità ai sottoservizi emerse durante i lavori. Problemi che richiederanno tempi più lunghi per il completamento del primo tratto e di cui gli amministratori hanno già informato anche i commercianti. «Su Corso Vittorio Emanuele – ha spiegato ad Ottochannel l'assessore alla Mobilità, Rocco Galdi - abbiamo avuto qualche piccolo problema in merito all'intervento che è stato ipotizzato in quanto abbiamo visto che ci sono delle criticità per i sottoservizi. Abbiamo anche convocato in Comune tutte le associazioni dei commercianti per ragguagliarli e rassicurarli. Inizialmente avevamo immaginato di terminare un primo tratto dei lavori prima della kermesse Luci d'Artista. Poi, in accordo con le associazioni, ci siamo resi conto che era opportuno completare un tratto maggiore di Corso senza fare l'interruzione, in questo modo contiamo di ridurre i tempi di lavoro ed i disagi per commercianti e cittadini. Ma al tempo stesso siamo convinti che la riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele serva alla città come biglietto da visita».

Disagi inevitabili per garantire un nuovo look al salotto buono della città che, intanto, sta cambiando volto anche a lungomare dove sono in corso lavori di restyling per un importo di 200mila euro. «Il lungomare di Salerno è già di suo bellissimo e vissuto da tantissimi turisti e salernitani. L'intervento di restyling sarà fatto con fondi Pics per circa 200mila euro e prevede la riqualificazione delle sedute e degli schienali. Sarà, inoltre, ripristinata la pietra di Trani, in qualche modo si tenterà di fare anche interventi di manutenzione straordinaria ai sampietrini, utilizzando quelli che saranno prelevati durante i lavori al Corso Vittorio Emanuele».

Domani, inoltre, partiranno lavori per 800mila euro in via Escrivà, la strada che collega tra loro i rioni collinari. «L'Amminisrtrazione – ha concluso Galdi - sta provando a rilanciare la sua azione amministrativa e in questi giorni sono partiti interventi importanti».