Allarme topi in via De Crescenzo a Salerno: ratti sui balconi e nelle case La denuncia arriva dal quartiere Italia, nella zona orientale: situazione molto preoccupante

Topi sui balconi e nelle case. Da giorni è allarme in Via De Crescenzo, nel quartiere Italia di Salerno, per un'invasione di ratti che sembra non arrestarsi neppure dopo le contromisure disposte dai condomini. Anche dopo la derattizzazione, infatti, continuano gli spiacevoli incontri per i residenti: c'è chi trova tracce di escrementi negli appartamenti, e chi - vedi foto - si trova faccia a faccia con i topi sul balcone. Dalla popolosa zona del quartiere Pastena scatta quindi un grido di allarme e appello alle autorità competenti affinché affrontino una situazione decisamente preoccupante e pericolosa sul piano igienico-sanitario.