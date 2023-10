Giuseppe Greco è il nuovo presidente della CIA di Salerno L'imprenditore vitivinicolo eletto alla guida dell'associazione degli agricoltori

È Giuseppe Greco il nuovo presidente della CIA di Salerno, mentre alla direzione dell’organizzazione di imprese agricole è stato confermato Domenico Serlenga. Le elezioni sono avvenute nel corso dell’assemblea elettiva della CIA Salerno riunitasi presso l’Agriturismo “Il podere di Sant’Antonio”, a Santa Cecilia di Eboli.

Il nuovo presidente provinciale della CIA Salerno è Giuseppe Greco, conosciuto come Pippo, e titolare dell’omonima azienda vitivinicola situata ad Agropoli e che guiderà l’organizzazione della CIA Salerno per i prossimi anni e fino al prossimo congresso nazionale. Giuseppe Greco è un giovane imprenditore di 38 anni fortemente impegnato per la crescita e l’innovazione del settore vitivinicolo.

Greco, al momento del suo insediamento, ha ringraziato il presidente uscente Pascariello per il lavoro svolto ed ha chiesto la piena collaborazione di tutti i dipendenti al fine di rafforzare le potenzialità della CIA Salerno e raggiungere pienamente gli obiettivi, sia in termini di offerta di servizi agli associati, sia in termini di rappresentatività dell’organizzazione a Salerno e nella sua provincia.

Alla direzione dell’organizzazione provinciale di Cia Salerno è stato confermato Domenico Serlenga che lavorerà di concerto con il nuovo presidente.

La CIA imprese agricole di Salerno con i suoi uffici e gli oltre 30 dipendenti è tra le organizzazioni più rappresentative di tutta la provincia. Ai lavori dell’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sono intervenuti: il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri; il presidente e il direttore della CIA Campania, rispettivamente, Raffaele Amore e Mario Grasso; Mario Conte, Sindaco di Eboli; Antonio Alfano, consigliere provinciale di Salerno; Sara Costantino, Consigliere Comunale di Eboli e delegata ai rapporti con le Organizzazioni di Categoria; Giovanni Silenzio, Dirigente dell' Ufficio Agricoltura della Regione Campania.