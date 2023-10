Sostegno artigianato locale, Cna Salerno incontra il prefetto Francesco Esposito "Un prezioso patrimonio di storia, tradizione e valori conosciuto e apprezzato in tutto il mondo"

“Il sostegno all'artigianato salernitano è di fondamentale importanza per la nostra comunità. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere, sostenere e valorizzare l'artigianato locale, così da assicurare il suo futuro e mantenerlo come espressione autentica della nostra identità culturale”. Con queste parole il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha assicurato il suo impegno a favore del settore, incontrando per la prima volta dal suo insediamento a Palazzo di Governo, questa mattina, il presidente ed il segretario provinciale di CNA Salerno, Lucio Ronca e Simona Paolillo.

I vertici dell’associazione di categoria sono venuti a rinsaldare un legame ed una collaborazione che si rinnova da anni con la Prefettura di Salerno per promuovere iniziative di comunicazione, programmi di sostegno e legalità.

“Le abilità artigianali tramandate di generazione in generazione hanno contribuito a creare prodotti di alta qualità, che riflettono un prezioso patrimonio di storia, tradizione e valori conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”, ha detto il Prefetto Esposito.

Pienamente soddisfatti del confronto, al quale era presente anche il capo di gabinetto Stella Fracassi, i vertici di CNA Salerno. “Siamo convintamente parte attiva di quella rete alla quale il Prefetto Esposito guarda con attenzione per sostenere le comunità locali e le imprese” hanno commentato Ronca e Paolillo, che hanno invitato il Prefetto, per conto del partenariato Createam e Camera di Commercio, al taglio del nastro della settima edizione di In Vino Civitas, il Salone del Vino di Salerno, sabato 21 ottobre