Degrado in Via Raffaele Guariglia, la segnalazione: Area ludica dimenticata La denuncia dell'accademia Kronos di Salerno dopo le lamentele dei cittadini: "E' pericolosa"

Degrado in città: riflettori puntati sull'area ludica di via Raffaele Guariglia. E' stato il personale dell'Accademia Kronos di Salerno a segnalare le condizioni in cui versa l'area a seguito di alcune polemiche da parte dei residenti del quartiere che hanno lamentato lo stato di degrado in cui versa l'area nei pressi dell'ingresso principale dell'ASL di Pastena.

L'Associazione, tramite il proprio personale, ha quindi effettuato un sopralluogo al fine di accertare non solo lo stato di effettivo degrado ed abbandono dell'area ludica ma anche lo stato in cui versavano i tappetini antiurto su cui avrebbero dovuto giocare i bamnbini.

I dettagli

"L'area pari circa a venti/trenta metri quadri, si presenta priva di numerosi tappetini antiurto ed i pochi rimasti sono fortemente usurati e non più agganciati al suolo ma, la situazione più pericolosa è effettivamente costituita dai perni sporgenti che in origine erano destinati al fissaggio dei tappetini", si legge nella nota dell'associazione.

"I perni infissi nel cemento, risultano infatti sporgere di circa 4/5 cm dal piano calpestabile, una situazione estremamente pericolosa che in caso di caduta di un bambino o un adulto potrebbe determinare delle gravi ferite e/o contusioni", l'allarme.

Da qui l'immediata segnalazione al Sindaco ed al Comando di Polizia Municiaple, affinchè venga tempestivamente limitato l'accesso all'area e venga programmata la sua rifunzionalizzazione.