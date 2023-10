Torna la Strasalerno: in palio i titoli campani sui 21,097 km Domenica è in programma la 27esima edizione della manifestazione

Dopo la sfida tricolore di domenica a Telese Terme, la Campania resta grande protagonista nel mondo delle mezze maratone. Domenica infatti è in programma la 27esima edizione della Strasalerno, alla quale è affidato il compito di assegnare i titoli regionali della specialità.

Mettere in sequenza due mezze maratone nello spazio di sette giorni non è semplice, ma molti appassionati non hanno resistito all’idea e si preparano alla doppietta. Per questo ci si attende un’ulteriore pioggia di adesioni negli ultimi giorni di vigilia, considerando che sono già centinaia coloro che hanno regolarizzato la loro partecipazione.

La proposta domenicale della Nissolino Atletica Vis Nova è come sempre abbondante, per portare quanti più atleti al via, anche coloro che non hanno grande dimestichezza con la distanza.

Ecco così che la mezza maratona potrà essere dimezzata, affrontandola con la formula della staffetta, Oppure si potrà correre un solo giro del velocissimo percorso di 10,5 km, nella formula non agonistica. O ancora sono a disposizione la prova di fitwalking oppure la Family Run di 2 km. Considerando il tracciato, sarà l’occasione per provare a ritoccare il proprio primato personale, visto che il tracciato è omologato Fidal.

Il percorso

La partenza verrà data alle ore 8:45 per la mezza e alle 8:55 per la 10,5 km, sempre dal Piazzale della Piscina dove saranno posizionati anche l’arrivo e tutti i servizi. La partecipazione ha un costo di 25 euro per la maratonina individuale e 30 euro per la coppia, la 10,5 km invece di 10 euro.

Sabato sarà ancora possibile aderire iscrivendosi sul posto, sempre alla Piscina Vitale con ingresso in Via Lungomare Tafuri, con un leggero sovrapprezzo. Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato sabato dalle 15:30 alle 19:30 e domenica dalle 7:30 alle 8:30. I pacchi gara saranno consegnati all’arrivo.

Premiati i primi 15 assoluti uomini e donne e i primi 3 di categoria.