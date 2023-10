Tutto pronto per la XXII edizione delle Giornate della Scuola medica salernitana Torna la formula collaudata con il giuramento d'Ippocrate per i neolaureati

Ha ancora senso oggi il Giuramento di Ippocrate, ora che l’intelligenza artificiale mette in crisi il metodo clinico e i pazienti cercano diagnosi e cure su internet? La XXII edizione de Le Giornate della Scuola Medica Salernitana che si terrà a Salerno venerdì 20 e sabato 21, per programma e intenzione, sembra rispondere proprio a questa domanda.

“Ha senso più che mai”, dice infatti il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno Giovanni D’Angelo alla vigilia del giuramento che aprirà l’evento.

“Ha senso per l’urgenza di riscoprire il gesto, il rapporto tra medico e paziente, il profondo significato della parola ‘assistenza’. Ippocrate insegna a dare il proprio tempo, la propria attenzione, l’onestà e la virtù. In una parola a diventare i maestri medici, come quelli della nostra gloriosa Scuola Salernitana. Non dobbiamo dimenticarlo oggi che ci prepariamo ad accogliere la tecnologia e la sua rivoluzione”.

La XXII edizione de Le Giornate della Scuola Medica Salernitana, evento ideato e organizzato dall’Ordine della provincia di Salerno, rispetta anche quest’anno la formula collaudata che unisce tradizione e innovazione, grazie all’attenzione verso la Storia, nella Giornata del Giuramento di Ippocrate, e verso la Ricerca, nella Giornata del Convegno Internazionale.

Mentre di tecnologia e della sua rivoluzione si parlerà al teatro Ghirelli nel Simposio internazionale di sabato, torna nell’Aula Magna dell’Università, dopo la parentesi del Covid, la suggestiva cerimonia del Giuramento di Ippocrate, che si terrà il pomeriggio di venerdì 20 dopo la consegna dei Premi Scuola Medica Salernitana 2023.

Ecco i nomi dei neolaureati che presteranno giuramento: Acanfora Roberto, Adiletta Luca, Albano Rosa, Aliberti Chiara, Amaro Gabriella, Antoniello Ilaria, Ardovino Pasquale, Arenare Adelma Maria, Avallone Gerardina, Barra Rossella,Basso Rosa, Belladonna Alessia, Bianco Feliciano, Biondi Lara, Bisogni Fatima, Brunetti Antonio, Caiazza Katrin, Caiazzo Antonio, Califano Alberto, Califano Angela, Caloro Angela, Capone Adalisa, Cappiello Gabriele, Cappuccio Ludovica, Cara Beatrice, Cascone Giulio, Cascone Ilaria, Cattel Dario, Cavaliere Vittoria, Celoro Federica, Cerra Luca, Cerrato Medina Claudia Elizabeth,Cesaro Marianunzia, Chiagano Micaela,Chiariello Domenico,Chirico Serena, Cimmino Salvatore, Citriniti Alessandro, Citro Bartolo, Citro Gabriella, Citro Simona, Coppola Sara ,Corrado Cristina, Cortese Rossella, Costabile Giovanni,Cuciniello Carmine, Cuomo Nella, Curcio Stefano, D'agostino Federica,D'amico Roberto, D'angiolillo Maria Giovanna, D'aniello Flavia, D'aniello Giovanni, D'antuono Antonio, De Cesare Damiano, De Donato Rossella, De Luca Sarajane,De Prisco Annapaola,De Prisco Luca, De Rosa Alessia, De Rosa Laura,De Santis Federica, De Vivo Assunta Federica,D'elia Carolina,D'elia Rocco, Della Corte Roberto, Della Femina Serena, Del Grosso Arcangelo,Di Capua Martina,Di Gennaro Fabio,Di Leo Davide,Di Matteo Maria,Di Mauro Maria, Di Mieri Marco,Di Nuccio Giancarlo,Di Pace Edoardo,Di Palma Vincenzo,Di Salvatore Vera, Di Stefano Mattia,Donato Antonio,Elia Cristina,Erra Mariarosaria,Esposito Carmine,Esposito Giammarco,Esposito Ylenia,Esposito Ferraioli Chiara, Fabbricatore Carmine,Fabbricatore Luigi,Falcone Benedetta,Falcone Lucia,Falcone Silvia, Farina Veronica,Farino Francesca,Feola Carolina,Ferraioli Salvatore,Ferrara Francesco,Festa Federica,Finizola Biagio, Fiore Roberto Carmine,Fittipaldi Roberto,Fiumarella Rita,Foderini Lorena,Franciullo Marco,Fulgione Andrea,Gagliardi Carmen,Galasso Marianna,Gallo Michele,Gallo Rossella,Gallo Stefano,Giannatiempo Vincenzo,Giolitto Simone,Giudice Anna,Greco Alessandra,Grieco, Laura,Guida Raffaele,Inverso Emilia,Iula Antonella,La Femina Eva,Langone Letizia,Leccese Vincenzo,Ligrone Luigi,Liguori Anna,Liguori Carla,Liguori Saverio,Lingardo Stefano,Longobardi Arianna,Longobardi Giuseppina,Lupo Federico,Malatesta Chiara,Mancusi Alida,Mandia Alessandro,Manfredi Silvana,Manzo Eutilia,Manzo Marina,Marino Anna,Marino Guglielmo,Marrazzo Biagio,Marsilia Mario,Marsillo Daria,Masella Davide,Mastrangelo Angelo,Mastro Alessio,Mattiacci Vincenzo,Maucione Ferdinando,Mautone Ludovico,Melillo Michele,Memoli Roberta,Montuoro Orazio,Monzo Danilo,Murante Giovanni,Musto Italo,Nappi Alessandra,Nese Antonio Raffaele,Noce Francesca,Orlando Rachele Anna,Padovano Sorrentino Francesco,Padovano Sorrentino Lorenzo,Padula Martina,Pagano Benedetta,Palma Angela,Pansa Luca,Papa Carmine,Parmisciano Antonio,Pascale Biagio,Pasquale Alessia,Pastore Giancarmine,Pecoraro Vincenzo,Pellegrino Francesca,Pepe Francesco,Perfetto Antonio,Perillo Andrea,Petolicchio Martina,Petrella Mattia,Petrosino Simona,Petti Antonio,Petti Giusy,Pisapia Gianpaolo,Pisciotta Michelangelo,Pizza Irene Carmen,Policastro Mario,Prinzo Maria,Procida Piera,Raia Felice,Ramirez Almanzar Laura Paola, Riccio Marco,Ricupito Antonio,Rinaldi Federica,Rizzolo Riccardo,Robustelli Giuliano,Romano Giulia,Ronca Aldo,Rossomando Alessia,Ruggiero Teresa,Ruocco Manuel,Russo Claudia,Russo Roberta,Russo Teresa,Sagarese Luca,Salsano Beatrice,Salsano Francesco,Salvati Lucia,Santimone Roberto,Santoro Valerio,Savastano Lorenzo,Savastano Marta,Scala Luciana,Scannapieco Carlo,Scaramella Anna,Scarano Martina,Selce Gianmarco,Senatore Luca Gerardo,Sergio Sara,Sessa Germano Maria,Settembre Emanuela,Siani Emanuele,Sica Giada,Sica Natasha,Soriente Francesca,Sorrentino Anna,Speranza Max,Squitieri Raffaele,Stifano Rossella,Stile Giuseppe,Toscano Francesco Pio,Trivellone Giacomo,Turco Giacomo,Ucciero Sara,Vallone Donato Maria,Vanacore Gennaro,Venosa Lucia Valentina,Ventura Valentina,Viscido Aniello,Vitolo Simone,Volpicelli Annacarmela,Volpicelli Annunziata, Vozzi Claudio,Vuolo Martina,Zenobio Giorgia.