De Luca richiama Salerno sulla movida: Basta cafoni e tavolini selvaggi Il presidente elogia la città per la percentuale di differenziata raggiunta e rassicura sui lavori

"Nell'ultimo anno la città di Salerno ha ripreso un ritmo davvero eccellenze per quanto riguarda la differenziata", è quanto dichiara il presidente della Regione Vincenzo De Luca che elogia quindi la città per la percentuale di raccolta rifiuti raggiunta.

"Ancora abbiamo quale problema, ma legato soprattutto all'inciviltà di alcuni cittadini che sversano i rifiuti", prosegue il presidente intervenuto, questa mattina, alla inaugurazione dell’impianto Ageco, una nuova struttura destinata ad inserirsi nella filiera dello smaltimento del multimateriale.

E' stata l'occasione per mettere a freno anche le diverse polemiche che stavano montando in merito ai lavori su Corso Vittorio Emanuele in concomitanza della kermesse Luci d'Artista. De Luca ha spiegato che il primo lotto dei lavori di ripavimentazione e riqualificazione della via dello shopping "finiranno in tempi utili", fermando le proteste dei commercianti ai quali era arrivata una notizia diversa.

Dopo l'elogio sulla differenziata, la polemica sulla Movida

Nel corso dell'intervento il governatore è tornato poi a rilanciare la sua battaglia contro i "tavoli selvaggi" della movida. In particolare, l’ex sindaco ha indicato posti specifici nei quali ristoranti e bar hanno invaso i marciapiedi rendendo difficile anche passeggiare o ad una mamma di camminare con il passeggino.

"La città è invasa da tavoli, sedie e gazebo. Sembriamo il Bangladesh. - la sferzata del governatore - Abbiamo avuto un periodo di rilassamento legato al Covid, per dare una mano al commercio. Ma adesso basta. Dopo dicembre di quest'anno, dopo l'ultima proroga, si ristabiliscono le regole. Non si possono mettere tavolini dapperttutto".

E rispolverando il motto "cafoni zero" ha poi proseguito: "Non dobbiamo essere controllori di noi stessi. Non possiamo pensare di avere le pattuglie in strada fino alle 3 di notte. Non c'è bisogno di avere guardiani per capire che siamo incivili se fino alle tre di notte mettiamo musica ad alto volume. Non si registra in nessuna parte d'Italia lo sbracamento e incivilità che registriamo a Salerno", l'affondo del governatore.