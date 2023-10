Movida a Salerno, anche il sindaco Napoli dice "basta" ai tavolini selvaggi E sui lavori sul Corso: "Inevitabili i disagi, ma il risultato premierà i cittadini"

Dopo le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha "bacchettato" la città di Salerno sui "tavolini selvaggi" della Movida, interviene il sindaco Vincenzo Napoli promettendo una "rivisitazione delle autorizzazioni" rispetto alla concessione degli spazi esterni per i locali.

"Noi stiamo applicando dei dispositivi di legge post COVID che incentivavano e volevano che gli esercizi pubblici potessero "ampliarsi". - ha spiegato il primo cittadino - Anche con questo decreto permissivo, superata la fase del Covid, verificheremo come contenere qualche slancio eccessivo da parte degli esercenti commerciali".

Lavori sul Corso: "Inevitabili i disagi, ma ne varrà la pena"

Il primo cittadino, a margine della primo incontro tra giovani ed aziende al Teatro Augusteo di Salerno nell'arco della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, è poi intervenuto in merito ai lavori di ripavimentazione che stanno interessando il Corso Vittorio Emanuele.

"Attesi da anni. - ha sottolineato - In Italia le opere pubbliche sono prove "iniziatiche", non semplici da portare a termine tra ricorsi al Tar, problemi, controversie e qualche comitato. Per fare un'opera pubblica in Italia "ci si mette l'elmetto e si va a combattere", ma finalmente l’abbiamo spuntata".

"Siamo arrivati alla cantierizzazione e andremo avanti ragionevolmente. Sappiamo che, naturalmente, qualche disagio viene creato, ma alla fine il risultato, credo, premierà anche qualche insoddisfazione e sofferenza da parte dei cittadini", ha spiegato la fascia tricolore.