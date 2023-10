"A Casa di Andrea" dona un defibrillatore alla parrocchia di S.Giovanni Battista Si tratta della nona donazione, presto arriverà un dispositivo anche ad Ogliara

Un nuovo defibrillatore - il nono - per rendere Salerno sempre più città cardio-protetta. Continua l'impegno dell'associazione "A Casa d Andrea LVH" che domani (sabato 21 ottobre) alle 17 donerà un defibrillatore alla Parrocchia di San Giovanni Battista. Si tratta della nona donazione effettuata dall'associazione presieduta da Dino Cerbarano. Lo strumento salva vita sarà consegnato a padre Marco Raimondo, presso la parrocchia sita in via Cappelle Inferiore.

Ma l'impegno di "A Casa di Andrea" è destinato a proseguire. A breve l'associazione donerà un dispositivo di cardio protezione anche alla parrocchia di Ogliara di Salerno, «in modo - spiegano i responsabili dell'associazione - da portare a compimento il programma di attività sociali in favore del nostro territorio per l’anno 2023. E’ d’obbligo il ringraziamento di cuore a tutti i soci e agli amici che ci sostengono senza i quali non avremmo mai potuto raggiungere lo straordinario risultato sin qui conseguito», concludono i rappresentanti dell'associazione.