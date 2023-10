Salerno, svelate le prime Luci d'artista: sul Corso ecco le sfere colorate Prosegue il montaggio delle installazioni luminose: lo start il 24 novembre

Prosegue il montaggio delle Luci d'artista a Salerno: in queste ore la ditta specializzata è arrivata anche su Corso Vittorio Emanuele. E le installazioni lungo il "salotto buono" della città sono sempre particolarmente attese.

Quest'anno ad impreziosire l'edizione 2023-2024 dell'appuntamento capace di richiamare migliaia di visitatori da tutta Italia, delle sfere luminose.

E anche se le installazioni sono in fase di montaggio e certamente resteranno spente per un po', la curiosità era tanta e non poche persone hanno cominciato ad immortalare quello che può essere definito un "antipasto" delle Luci d'artista.

L'inaugurazione della kermesse, come annunciato nei giorni scorsi dal Comune di Salerno, è prevista per il prossimo 24 novembre.