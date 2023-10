Disagi in vista per i cittadini di Salerno: rubinetti a secco in centro città In programma un intervento di manutenzione in Via Roma: scatta la sospensione idrica

Disagi in vista per i cittadini di Salerno centro. La Salerno Sistemi ha comunicato che, al fine di eseguire un intervento di manutenzione in Via Roma civico n° 160, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 18 di lunedì 23 ottobre alle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Via Roma dal civ. 160 al civ 186 e dal civ 51 al civ 73

- Lungomare Trieste dal civ 172 al civ 190

- Traversa Santa Lucia civico n° 2

- Via Porta di Mare dal civ 2 al civ 10

"Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata", la nota di Salerno Sistemi.

Rubinetti a secco anche in via Ostaglio

Sempre per domani, lunedì 23 ottobre, è in programma un intervento di manutenzione per rinnovo rete e diramazione stradale in via Ostaglio.

Anche in questo caso la Salerno Sistemi ha comunicato la sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 22 di lunedì 23 ottobre e fino alle 4 di martedì 24 ottobre in via Ostaglio (dal civico 54 al civico 116 altezza via Giulio Pastore).