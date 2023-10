Polemica sulla StraSalerno, Ilardi (Federalberghi): Turisti bloccati Il presidente degli albergatori critica il dispositivo di traffico messo in campo

E’ polemica sul dispositivo di traffico messo in campo in occasione della StraSalerno 2023. E' in corso oggi, in città, la tradizionale mezza maratona che si snoda tra le vie di Salerno. In occasione della manifestazione l’amministrazione comunale ha adottato un dispositivo di traffico con divieti ed indicazioni per gli automobilisti. Le disposizioni sono state però criticate dal presidente di Federalberghi Antonio Ilardi.

"Turisti bloccati"

Il presidente di Federalberghi ha affidato ai social il suo sfogo: "Un ringraziamento sentito al nuovo Assessore alla Mobilità del Comune di Salerno per avere disatteso ogni impegno al confronto con Federalberghi e avere varato nuovamente un dispositivo di traffico che blocca l’arrivo e la partenza dei turisti nelle strutture ricettive interessate dal circuito della Strasalerno. La città dell’accoglienza?"

"Taxi bloccati, nessun bus pubblico, auto interdette. Un provvedimento di irresponsabilità colossale! Ma il lavoro in questa città come si deve creare?", l'affondo.