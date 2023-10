Salerno Pulita denuncia: Cestini stradali usati come piccole discariche Gli operatori: "Lo smaltimento di quei rifiuti diventano costi per la comunità salernitana"

Continua la lotta di Salerno Pulita contro l'inciviltà. Una nuova denuncia da parte della municipalizzata che, via social, lamenta l'errato conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini all'interno dei cestini stradali.

"C'è chi li utilizza come piccole discariche", scrivono gli operatori dopo aver riscontrato all'interno degli stessi rifiuti di ogni genere.

Dalla pagina social della municipalizzata hanno poi condiviso il momento di uno dei "conferimenti illegale".

"32 secondi per scaricare, di tutto, all'interno di un cestino pedonale che deve essere utilizzato solo per piccoli rifiuti o per spegnere le cicche delle sigarette. 32 secondi nei quali questo signore dimostra tutta la sua inciviltà. 32 secondi che diventano costi per la comunità salernitana per lo smaltimento di quei rifiuti che non finiscono nel ciclo della raccolta differenziata", l'amaro commento.