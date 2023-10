Santoro porta avanti il "Piano Vivibilità" a Salerno, prime bonifiche a Pastena Il consigliere: "Area antistante scuola Gatto OK, ora full sulla sicurezza"

Il Consigliere Comunale di Salerno Dante Santoro porta avanti il suo Piano Vivibilità e con il suo "fiato sul collo" interviene per far bonificare l'area antistante la scuola Alfonso Gatto, dopo le segnalazioni di "degrado, poca sicurezza con atti vandalici e illuminazione scadente" arrivate dai cittadini.

La nota

Duro l'affondo del consigliere contro l'amministrazione comunale: "Sarò un rullo compressore per rimuovere le sacche di inefficienza dell'amministrazione e restituire aree dignitose ai quartieri ostaggio di degrado e microcriminalità. - scrive Santoro - Ho sentito anche autorità competenti per avere più controlli, in questi giorni ho dato un segnale di vicinanza alle famiglie della scuola Gatto ed i residenti che in zona avevano visto "espropriata" la piazzetta da rifiuti, abbandono e mancati controlli che avevano trasformato una piazzetta di ritrovo per famiglie in un vero e proprio ghetto pericoloso".

"Siamo all'inizio, ci sostituiamo al sindaco che dorme con un azione di attivismo supportato dalle segnalazioni di cittadini volenterosi. Il Piano vivibilità per liberare Salerno dall'inciviltà e dal sonno amministrativo continua", la conclusione.