Pazienti abbandonati e caos al Ruggi: le immagini choc trasmesse su La7 La trasmissione "PiazzaPulita" si è occupata delle criticità dell'ospedale di Salerno

Pazienti legati ai lettini con le traverse senza assistenza, alcuni in giro con il catetere, medici distrutti che riposano sui lettini, sono le immagini forti andate in onda ieri sera durante il programma “Piazzapulita” di La7, condotto da Corrado Formigli. La trasmissione si è occupata delle condizioni in cui verserebbero pazienti e dipendenti del pronto soccorso dell'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Oltre ai video che testimonierebbero una situazione allarmante, il racconto di un operatore sanitario che ha illustrato le gravi criticità del nosocomio per chi ci lavora ogni giorno. L'azienda Ospedaliera - come spiegato nel corso della trasmissione - ha chiarito che la contenzione fisica di alcuni pazienti del pronto soccorso è un evento raro che si rende necessario per prevenire atti di autolesionismo e viene attuata per i tempi necessari a salvaguardare l'incolumità fisican degli stessi.